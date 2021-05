Semma realiza plantio de chuvas-de-ouro na Avenida Júlio Campos

Sempre pronta a contribuir com iniciativas da sociedade civil, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), se dispôs com presteza, atendendo ao pedido de apoio do Grupo SombreAr, a colaborar em uma manhã de plantio na Avenida Júlio Campos. Dessa forma, no sábado (15), das 7h às 9 horas, a Semma deu todo o suporte técnico necessário para a realização da arborização, que totalizou 243 mudas de acácia-imperial e de pau-cigarra, também conhecidas como chuva-de-ouro.

“Já na quinta-feira, a Semma fez a preparação das covas com material orgânico, o adubo, e as estacas para receberem as mudas. E, no sábado, ocorreu a plantação, de fato, que contou com uma equipe de dez profissionais da Pasta mobilizados na ação”, conta o secretário de Meio Ambiente, Leandro Bernardo Leite.

Mas, além do trabalho que irá beneficiar a pureza do ar e tornar a cidade mais enfeitada e alegre com o florescer colorido dos cachos dourados, a atividade registrou uma experiência inédita em Rondonópolis. “É a primeira vez que utilizamos hidrogel em plantas no município”, compartilha Leandro sobre esse produto tão favorável ao vegetal no período seco, que, ao condicionar o solo, possui excelente capacidade de retenção de água, proporcionando as características hídricas adequadas às árvores semeadas nesse período de escassez de chuva.

Auxiliaram, também, no projeto, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), o Juizado Volante Ambiental (Juvam), além dos clubes de serviço Lions e Rotary.