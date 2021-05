Senado tem sessão hoje para homenagear 50 anos da Santa Casa

O Plenário do Senado realizará hoje (14), às 18h, sessão especial remota para comemorar os 50 anos da fundação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (MT). O requerimento que solicitou a homenagem é de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT) e a sessão terá a participação de deputados federais e estaduais, vereadores, médicos e lideranças sociais que fazem parte da história da Santa Casa.

“Em um momento de pandemia é ainda mais importante enaltecer o trabalho que as filantrópicas fazem e a Santa Casa tem um papel importante, que se funde com nossa história. Queremos homenagear muitas pessoas que participaram da trajetória desse hospital que já teve altos e baixos, mas sempre esteve ao lado da população”, disse Wellington.

Na justificativa do requerimento (RQS 1.462/2021), Wellington Fagundes destacou que a construção da Santa Casa em Rondonópolis nasceu de uma demanda que a região tinha por atendimento gratuito de urgência e emergência. Ele ressalta ainda que o hospital, no início, não tinha convênio com o poder público, o que veio a ocorrer em 1976, cinco anos após sua inauguração.

“Nos primeiros anos de funcionamento do hospital, não existia nenhum convênio com o poder público. Eram feitos os atendimentos aos pacientes carentes, de forma gratuita, e os custos eram mantidos por doações, subvenções, subsídios e com a receita gerada de pacientes particulares”, afirmou o senador.

Foram convidados para participar da reunião José Osiris Hoeppner, presidente da Santa Casa de Rondonópolis; Tania Balbinotti, coordenadora do Grupo SOS — Prol Santa Casa; Manoel da Silva Neto, vereador de Rondonópolis; os deputados estaduais do Mato Grosso Thiago Silva, Janaina Riva, Claudinei Lopes e Sebastião Rezende; José Medeiros, deputado federal do Mato Grosso; e um representante da prefeitura de Rondonópolis.

PARTICIPAÇÃO DE TODOS

A sessão será transmitida simultaneamente pela TV Senado, TV Assembleia e também pelo Youtube e redes sociais. Os convidados participarão online de Brasília, Cuiabá e Rondonópolis e qualquer pessoa pode acompanhar a transmissão.

A Santa Casa foi fundada em 1971 por membros do Rotary Clube de Rondonópolis, com apoio da Igreja Católica, representada pelo bispo Dom Osório Stoffel.

Atualmente, o convênio com Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável por 80% dos atendimentos do hospital, que conta com 150 leitos ativos para diversas especialidades.