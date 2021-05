Senai de Rondonópolis abre três novos cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para três novos cursos técnicos gratuitos do Senai em Rondonópolis. Os cursos que estão com inscrições abertas são padeiro, operador de empilhadeira e mecânico de manutenção industrial e foram criados por meio de uma emenda do deputado Thiago Silva (MDB) no valor de R$ 800 mil para a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia atender as cidades da região sudeste de Mato Grosso.

As inscrições irão ocorrer durante esta semana (17 a 21 de maio) no site do Senai. Ao todo, são 20 vagas para cada curso, que tem carga horária de 160 horas cada um. Os cursos terão início a partir de 24 de maio.

De acordo com Thiago Silva, os cursos têm o objetivo de qualificar a população e auxiliar jovens e pais de famílias que estão com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho durante a pandemia.

A parceria tem como meta dar novas oportunidades de geração de emprego e renda para a população.

“Já foram criados três cursos em Rondonópolis e agora mais três, que irão beneficiar pessoas que estão sem renda na pandemia. Nosso trabalho visa capacitar pessoas para que possam se inserir no mercado de trabalho e garantir o sustento familiar”, disse o deputado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (66) 2101-5000.