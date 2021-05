SES-MT confirma envio de vacinas da Pfizer e recebe pedidos por mais Coronavac

A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) aprovou a inclusão de Rondonópolis e outros 11 municípios do Estado na lista de cidades que vão receber doses da vacina Pfizer. A informação foi prestada hoje (24) durante reunião do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, com deputados estaduais e autoridades de Rondonópolis. Durante o encontro, o Figueiredo também recebeu o pedido de envio de mais vacinas para atender as pessoas que aguardam a segunda dose da Coronavac.

Além de Rondonópolis, também serão contemplados com vacinas da Pfizer os municípios de Primavera do Leste, Campo Verde, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Várzea Grande, Nova Mutum, Tangará da Serra, Chapada dos Guimarães, Cáceres e Diamantino.

Inicialmente apenas a capital Cuiabá receberia as vacinas da Pfizer. A inclusão das novas cidades ocorreu após uma mudança no Plano Nacional de Imunização, permitindo que cidades próximas da capital (até duas horas e meia de carro ou avião) também fossem inseridas.

Estas cidades deverão comunicar o agendamento prévio das pessoas que serão imunizadas, com uma lista equivalente a duas vezes ao número de vacinas solicitadas. Os imunizante também deverão ser usados num prazo máximo de até quatro dias após recebimento.

“Não temos ainda um número exato, mas a nossa expectativa é que sejam destinados para Rondonópolis cerca de 10% do total de vacinas da Pfizer que chegarem a Mato Grosso”, disse o vereador Reginaldo Santos (SD), que participou da reunião.

CORONAVAC

Sobre o envio de doses para concluir a imunização das pessoas que já tomaram a primeira dose da Coronavac em Rondonópolis, o secretário Gilberto Figueiredo informou que o pedido também será submetido à CIB. Não há prazo para a resposta, mas a previsão é de que o município receba ainda nesta semana ao menos uma parte do que foi solicitado.

“Pedimos que sejam garantidas ao menos 6,5 mil doses da Coronavac, para atender as pessoas que já cumpriram o intervalo vacinal. O secretário Gilberto Figueiredo sinalizou positivamente e estamos otimistas”, disse a vereadora Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Rondonópolis.

Marildes disse que também foi encaminhado ao secretário um pedido de envio de kits de intubação para suprir as demandas do Hospital Regional e da Santa Casa. “Precisamos antecipar a aquisição desses materiais para evitar problemas. Alertamos a SES-MT para a urgência disso e vamos continuar cobrando”.

Além de Marildes Ferreira e Reginaldo Santos, o grupo que representou Rondonópolis na reunião teve também a participação do vereador Jonas Rodrigues (SD), do secretário municipal de Saúde de Rondonópolis, Vinicius Amoroso, e do secretário adjunto da secretaria, o médico Hélio Garcia.

O grupo agradeceu a atenção do secretário Gilberto Figueiredo e o apoio prestado pelos deputados estaduais Wilson Santos, Thiago Silva, Sebastião Rezende , Nininho, Claudinei Lopes e do presidente da Assembléia Legislativa, Max Russi.