Sesi está com matrículas abertas para EJA Profissionalizante

O Serviço Social da Indústria (Sesi MT) está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante. Para o polo de Rondonópolis são 235 vagas – ofertadas para pessoas maiores de 18 anos. A previsão do início das aulas é dia 12 de julho.

A EJA Profissionalizante é uma grande parceria entre o Sesi e Senai que prepara o aluno direto para o mercado de trabalho, pois ele consegue terminar os estudos e ainda pode optar por um curso profissionalizante gratuito na área que tem interesse – que deve ser verificada em cada unidade. No ano passado, 3257 jovens e adultos retornaram às salas de aulas por meio desse projeto em Mato Grosso.

A instituição oferece equipe técnica capacitada para a tutoria, estratégias de ensino voltadas ao desenvolvimento da autonomia do estudante, recursos apropriados à Educação de Jovens e Adultos, atendimento comprometido com a aprendizagem do estudante, entre outros fatores. O curso possui 80% da carga horaria na plataforma de Ensino a Distância (EaD) e os outros 20% com encontros presenciais, tira dúvidas e provas presenciais.

O curso pode ser realizado em até um ano (12 meses) e o grande diferencial da EJA do Sesi é que o estudante inicia sua jornada com o reconhecimento de saberes. “A metodologia do Reconhecimento de saberes proporciona o aproveitamento de saberes adquirido ao longo da vida em processos não formais e experiências de trabalho, devidamente avaliadas e reconhecidas. O aluno responde alguns questionários, analisados pelos professores, que poderão reduzir a carga horaria de estudos”, explica o gerente do Sesi Rondonópolis, Sidiney Rossa.

Documentos

Para a comunidade em geral, os documentos necessários para efetuar a matrícula são: último comprovante de endereço, RG, CPF e o Histórico Escolar do Ensino Fundamental completo (originais). Se o aluno optar pela CNH, deverá apresentar junto com a certidão de nascimento ou casamento.

Já para os trabalhadores da indústria, além destes documentos, são necessários carteira de trabalho (cópias das páginas da foto, número do PIS, qualificação civil), contrato de trabalho atual e o Número de Identificação do Trabalhador (NIT).

Inscrições na unidade do Sesi Rondonópolis – departamento da EJA. Caso os interessados precisem de mais informações, podem procurar a unidade ou ligar nos telefones (66) 2101-5000 ou 2101-5060.