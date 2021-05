Sine anuncia mais de 1,5 mil vagas de emprego disponíveis em MT

Auxiliar de expedição, engenheiro civil e promotor de vendas são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine MT). Em todo o estado, estão disponíveis 1.553 vagas de emprego. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre as 28 unidades do Sine MT instaladas em Mato Grosso, com os documentos pessoais e comprovante de residência.

No município de Rondonópolis estão disponíveis 120 vagas nas áreas de azulejista, auxiliar de limpeza, servente de obras, trabalhador rural, motorista entregador, inspetor de qualidade, ajudante de serralheiro, atendente de consultório médico, entre outros.

Já em Primavera do Leste, há 141 oportunidades nas áreas de operador de empilhadeira, jardineiro, frentista, auxiliar administrativo, instalador fotovoltaico (energia solar), conferente de carga e descarga, repositor de mercadorias e auxiliar de linha de produção.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, orientação para emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.