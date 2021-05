Sinfra lança licitação para pavimentação de 135 km da MT-010

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), publicou o edital de licitação para contratação de empresa de engenharia para as obras de pavimentação de 135,7 quilômetros da MT-010, entre o município de Ipiranga do Norte e o Distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã.

A licitação está dividida em três lotes, a fim de ampliar a participação de mais empresas na disputa, e os investimentos totais estimados são de R$ 143 milhões. O lote 1 prevê obras no trecho que vai do entroncamento da MT-242 até o entroncamento MT-222, com extensão de 48,1 quilômetros. O orçamento estimado para o trecho é de R$ 56,2 milhões.

O lote 2 compreende o trecho do entroncamento da MT-242 até o entroncamento MT-220, com extensão de 37,3 quilômetros. O valor estimado é de R$ 38,9 milhões. Já o lote 3 prevê obras do entroncamento MT-222 até o Distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã, em uma extensão total de 50,3 quilômetros. O orçamento estimado é de R$ 47,8 milhões.

Marcos Vergueiro/Secom-MT

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, as obras de pavimentação são fundamentais em razão da importância que a rodovia MT-010 tem para o escoamento da produção agrícola no eixo Norte-Sul de Mato Grosso. A MT-010 é uma das rotas prioritárias de acesso dos municípios da região conhecida como Médio-Norte até a BR-163, principal corredor logístico de Mato Grosso.

“Essa é mais uma grande obra que o Governo de Mato Grosso vai realizar nessa região, que é importantíssima para o agronegócio e economia de Mato Grosso. Vamos garantir a infraestrutura e logística e assegurar o direito de ir e vir com qualidade e segurança por essa rodovia”, disse o secretário.

A licitação para a pavimentação da MT-010 será na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), do tipo menor preço. A sessão pública de abertura das propostas será realizada no dia 1º de junho, às 9h, na sala de reuniões da própria Sinfra. A licitação também é transmitida em tempo real pelo canal do YouTube da Sinfra.

Tanto o projeto executivo, quanto demais documentações complementares, assim como o edital, encontram-se disponíveis no site da Sinfra para consulta. Eventuais esclarecimentos de dúvidas quanto ao edital poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br, até cinco dias anteriores à sessão pública.