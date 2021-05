Sintep cobra pagamento do ‘Pré-Enem’

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Groso (Sintep-MT), Valdeir Pereira, cobrou hoje informações sobre o pagamento dos professores que atuaram no ‘Pré-enem Gold’, no período de 20 de outubro do ano passado a 09 de janeiro deste ano. O assunto será um dos temas da live que o portal AGORA MT realizará hoje (30) com Valdeir e também com a presidente da subsede do sindicato em Rondonópolis, Maria Celma de Oliveira.

Conforme Valdeir, o governo havia se comprometido a pagar três parcelas de R$ 1.100,00 aos professores que realizaram aulas de reforço aos sábados e deram assessoria em período integral para os alunos visando à preparação para o Enem.

“O Sintep solicita providências urgentes, pois até o momento não foi identificado o pagamento dos serviços prestados e nem há previsão de quando o Estado efetuará essa remuneração. Não foi um trabalho voluntário. Houve um compromisso que precisa ser honrado”, disse Valdeir.

Na live de hoje os sindicalistas vão detalhar o que já foi apurado sobre a situação e também comentarão os reflexos do decreto governamental que suspendeu o teletrabalho. Eles avaliam que a decisão aumenta o risco de contaminação pela Covid-19 na comunidade escolar e defendem que as atividades presenciais só sejam retomadas após a vacinação de alunos e educadores.

A live está prevista para começar as 17 horas na página do portal AGORA MT no Facebook. Os sindicalistas também responderão à perguntas e sugestões que forem encaminhadas pelo público na própria página.