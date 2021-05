Sistema recruta médicos especialistas para atuar em telemedicina

O Sistema Hapvida está com vagas abertas para médicos que desejem atender por meio da plataforma de telemedicina. São mais de 50 vagas disponíveis. Todo o processo seletivo será feito de maneira online, inclusive a entrega da documentação.

As especialidades são: Hematologia, Endocrinologia, Nefrologia, Gastroenterologia, Neuropediatria, Pneumologia, Infectologia, Reumatologia, Pediatria, Psiquiatria e Endocrinopediatria.

A inscrição deve ser feita por meio do formulário online, no qual todas as informações podem ser preenchidas. Além disso, nesta plataforma contém todos os detalhes da vaga. Após o preenchimento, a área responsável fará contato com os selecionados.

“O Sistema Hapvida faz questão de reafirmar seu compromisso com a saúde dos nossos clientes. Hoje, a telemedicina é uma ferramenta extremamente eficiente para as pessoas terem mais qualidade de vida. É um serviço de muita qualidade com profissionais capacitados que, desde o início da pandemia, em 2020, já realizou mais de 580 mil teleconsultas”, ressalta o Dr. Luciano Cunha, diretor de telemedicina do Sistema Hapvida.