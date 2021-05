Suspeito de tentativa de feminicídio é preso com armas de fogo e munições

Um homem de 33 anos investigado por tentativa de feminicídio foi preso nesta quinta-feira (27), em Campo Verde (MT), pela Polícia Civil. Com ele foram localizadas duas armas de fogo e munições.

O crime ocorreu no dia 22 deste mês, na cidade, quando o suspeito foi até a residência da vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo.

A vítima, uma adolescente de 16 anos, conheceu o homem pela internet e manteve um relacionamento virtual, quando então forneceu seu endereço. Após ela se negar a conhecê-lo pessoalmente, ele foi até a residência dela e fez os disparos.

Durante as diligências para esclarecer o crime, os policiais da Delegacia de Campo Verde localizaram na casa do suspeito um revólver calibre 38, com seis munições intactas dentro do fogão. No trabalho dele, que fica em frente a sua residência, os investigadores encontraram uma pistola calibre 32 com 14 munições.

Em depoimento ao delegado Romildo Nogueira Junior, ele confessou o crime e foi autuado. Após os procedimentos policiais, o indivíduo foi encaminhado para a unidade prisional da região.