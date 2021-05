Temperatura cai e Rondonópolis segue com clima ameno

A semana começou com o clima ameno em Rondonópolis e em algumas cidades do Estado de Mato Grosso (MT). A máxima prevista para esta segunda-feira (24) é de 32ºC com mínima de 20°C. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com os meteorologistas, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas pela manhã.

No período da noite a previsão também é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

Para esta terça-feira (25) a máxima prevista é de 31°C com mínima de 20°C. A previsão é de sol com algumas nuvens.