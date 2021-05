Tesouro recebe doação de cinco cilindros de oxigênio

O município de Tesouro recebeu hoje (30) por meio da Secretaria Municipal de Saúde, cinco cilindros de oxigênio doados pela concessionária de energia de Mato Grosso – Energisa. Os equipamentos foram recebidos pela Secretária de Saúde, Paula Marques, e serão usados nas Unidades de Saúde para tratamento dos pacientes com a Covid-19 e outras doenças graves.

Empenhada em contribuir para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Energisa Mato Grosso no mês março doou 100 cilindros de oxigênio ao governo do Estado, equipamentos que foram usados no tratamento dos pacientes da Covid-19.

Com a pandemia, a demanda por cilindros de oxigênio hospitalar cresceu em todo o país, o que também levou a uma maior escassez do produto no mercado. A doação significa que, caso precisem, poderão contar com um suporte de ventilação para ajudar na recuperação da saturação de oxigênio no sangue. Esse tratamento é essencial para manter as funções vitais dos pacientes, bem como para fortalecer seu sistema imunológico, uma vez que ajuda na completa recuperação da doença.

“Nós agradecemos a Energisa pela doação que, com toda certeza, vai ajudar muito no combate ao coronavírus em nosso município. E vale lembrar que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou e que a Gestão 2021-2024 continua junto com você nesta importante batalha, por isso vamos fazer a nossa parte, evitando aglomerações, usando máscara, higienizando sempre as mãos com álcool 70%, e se possível, fique em casa”, disse Paula Marques.