Thiago Silva defende criação de centros de reabilitação pós-covid

Preocupado com o percentual de pessoas que ficam com sequelas pós-covid, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou a Indicação 2593/2021 para que o Estado crie centros de reabilitação nas cidades-polo de Mato Grosso.

A indicação tem por objetivo atender os pacientes que obtiveram sequelas respiratórias, motoras ou emocionais decorrentes do coronavírus. Estima-se que a cada 10 pacientes recuperados, oito ainda apresentem sintomas de Covid nas duas semanas após a cura da doença, sendo, portanto, necessário o tratamento destas sequelas o quanto antes para que estas não convertam-se em deformidades permanentes.

“Queremos que o Estado tenha essa atenção especial com as pessoas que ficaram com sequelas e precisamos criar nas cidades-polo, centros de recuperação para fazer este atendimento pelo Sistema Único de Saúde”, disse o deputado.

O centro de reabilitação deverá ser composto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos, nutricionistas e psicólogos.

Em reunião na Assembleia Legislativa na segunda-feira (3), o deputado Thiago Silva parabenizou a luta do vereador de Rondonópolis, Dr. Jonas Pereira (Solidariedade), pela implantação do centro de reabilitação para pessoas que ficaram com sequelas da covid na unidade de reabilitação Nilmo Júnior.

Durante a reunião, que também contou com a presença do senador Welinton Fagundes (PL); dos vereadores, Reginaldo Santos (Solidariedade), Marildes Ferreira (PSB), Denilson Roberto (Solidariedade); do secretário de saúde do município, Vinicius Amoroso e dos deputados Sebastião Rezende (PSC) e Wilson Santos (PSDB); o deputado Thiago Silva reforçou junto dos colegas parlamentares, o pedido ao primeiro secretário da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (DEM), para que o Legislativo ajude na implantação do “Corujão da Vacina”, que oferece atendimento 24 horas e um centro de triagem, em Rondonópolis.

De acordo com o servidor público, Wiliam Lima, essa indicação é de grande valia para atender milhares de pacientes que precisam de atendimento especializado para a recuperação e voltar às atividades normais.