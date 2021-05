Trabalhadores da Saúde lideram ranking da vacinação em Rondonópolis

Os trabalhadores da saúde estão no topo de um ranking do Ministério da Saúde que monitora a aplicação das vacinas contra a Covid-19 em Rondonópolis.

Até o momento, entre primeira e segunda doses, foram 12.488 aplicações em trabalhadores da saúde. Na sequência vem idosos com idades entre 60 e 64 anos com 7.491 aplicações.

Fechando o pódio das aplicações em Rondonópolis estão as pessoas com idades entre 65 e 69 anos. Nesta faixa foram 6.744 doses aplicadas.

Pessoas entre 75 e 79 anos receberam 5.586 doses, idosos entre 70 e 74 anos receberam 4.996, com 80 ou mais foram 4.128 doses.

Idosos com mais de 60 anos que estão em abrigos receberam 1.099 doses. Profissionais das forças de segurança e de salvamento receberam 922 doses, outras 137 foram aplicadas em pessoas com algum tipo de deficiência, 82 em funcionários do sistema prisional e 23 em homens das forças armadas.

Vale ressaltar que os dados são da manhã deste sábado (1), da plataforma “localiza SUS” do Ministério da Saúde.