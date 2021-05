Trabalhadores de cooperativa encontram R$ 28,8 mil no lixo

Trabalhadores de uma cooperativa de reciclagem, localizada no bairro Pedra 90, em Cuiabá, encontraram R$ 28.836,00 em dinheiro no lixo, na última quarta-feira (26).

Duas funcionárias da Cooperativa Alternativa de Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente (Coorepan) contaram que estavam separando materiais quando observaram alguns envelopes com o dinheiro.

De imediato, os funcionários do local entraram em contato com gerente da agência bancária identificada no envelope.

De acordo com policiais do Bope – que foram acionados para atender a ocorrência -, o dinheiro foi descartado por engano junto com papéis pela agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Getúlio Vargas.

O próprio gerente da instituição bancária entrou em contato com o Bope, informando que havia recebido uma ligação dando conta da localização dos valores.

O dinheiro foi encaminhado à Central de Flagrante e o gerente acompanhou o registro da ocorrência, tendo o valor sido devolvido ao banco.