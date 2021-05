Trabalhadores e empresários pedem restrições menores às atividades noturnas

O setor de bares, restaurantes e lanchonetes espera que a Prefeitura de Rondonópolis defina ainda hoje (14) a flexibilização das restrições relacionadas à prevenção da pandemia de Covid-19. Trabalhadores e empresários do segmento querem a ampliação do horário de funcionamento e também mais liberdade para atuarem.

A decisão do prefeito José Carlos do Pátio deve ser anunciada após a reunião do Comitê Gestor de Crise e o clima é de otimismo. Tanto a presidente da Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes (ARBR), Neumara Resmini, como a presidente do Sindicato dos Empregados em Bares e Restaurantes da Região Sul (SINDEBARES/SUL), Neth Moura, acreditam que haverá redução nas limitações.

“Das cidades que estão na classificação de risco ‘moderado’, apenas Rondonópolis ainda mantém essas restrições. Chegou o momento de reavaliarmos isso”, defende Neumara.

Neth Moura também ressalta que o município vive outro momento, “com muita gente já vacinada e a pandemia relativamente sob controle”. Ela acredita que é possível uma liberação gradativa, mantendo o respeito às normas básicas de prevenção.

“Acho que precisamos autorizar as apresentações musicais e rever o horário limite para as atividades noturnas, inclusive aos finais de semana e feriados. O setor sofreu um impacto forte, com fechamento de empresas e muitas demissões. Precisamos trabalhar para superar isso”, diz a presidente do Sindebares/Sul.

Pelas normas em vigor, as atividades comerciais podem funcionar de segunda a sábado até as 22 horas, e até as 15 horas aos domingos. Os atendimentos feitos pelos sistemas de drive-thru (no veículo), delivery (entrega em casa) e ‘pegue-leve’ estão permitidos até às 23h59. Não há permissão para uso de som mecânico ou música ao vivo.

As normas também limitam a ocupação dos estabelecimentos a 30% da capacidade máxima de lotação. O setor quer a ampliação deste limite para pelo menos 50%.

LIVE HOJE

A situação dos empresários e trabalhadores que dependem das atividades noturnas em Rondonópolis será o tema da live de hoje do portal AGORA MT, com as participações de Neumara Resmini e Neth Moura.

Ela vão apresentar números que ajudam a entender a crise no setor e também avaliarão as medidas tomadas pelo poder público no município.

A live começa às 17 horas e será transmitida na página do portal AGORAMT no Facebook. Também na página é possível fazer perguntas ou sugestões às participantes.