Trabalho integrado dispersa aglomeração e detém 21 pessoas

Equipes do 2º Pelotão de Guiratinga (MT), agentes da Polícia Judiciário Civil, da fiscalização epidemiológica municipal e conselheiros tutelares – trabalharam em conjunto na dispersão de festa que acontecia na noite deste sábado (29), na Praça Elevada.

A denúncia descrevia uma aglomeração de pessoas com a presença de menores de idade, consumo de bebida alcoólica e nenhum cuidado de biossegurança em período de pandemia.

No local, as pessoas foram rendidas e abordadas, sendo 17 adultos entre homens e mulheres e quatro menores de idade – ninguém usava máscara, contrariando o que determina o decreto municipal devido a Covid19.

Durante o registro da ocorrência, foi descoberto que um dos homens era procurado da justiça, com mandado aberto por roubo e receptação.

