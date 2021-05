Trailer fica totalmente destruído pelo fogo após vazamento de gás

Um trailer de venda de lanches ficou totalmente destruído após um incêndio causado por um possível vazamento de gás no início da noite deste sábado (15) na rua Fernando Correa da Costa, centro de Rondonópolis. Ninguém se feriu, já que todos conseguiram sair rapidamente do local.

Segundo informações repassadas por um dos funcionários, eles haviam começado a trabalhar e estavam usando a chapa quando notaram o fogo saindo próximo a uma mangueira. Eles ainda tentaram apagar com o uso de extintor, mas não foi possível.

Quando notaram a propagação das chamas, todos saíram do local evitando uma tragédia maior.

De acordo com o Sargento Salvador, do Corpo de Bombeiros, de início havia risco de explosão, mas já foi tudo controlado. Os Bombeiros continuam no local fazendo resfriamento do trailer e evitando maiores incidentes, já que alguns fios de alta tensão foram atingidos.

As fachadas de algumas lojas próximas também foram destruídas pelo fogo.

Os proprietários estavam muito abalados com a situação e todo o prejuízo material, já que tudo que estava no trailer foi queimado.