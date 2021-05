‘Um mix de emoções’ diz Virginia Fonseca fala sobre seu 1º Dia das Mães

A poucos dias de se tornar mamãe, Virginia Fonseca revela estar vivendo um mix de emoções para a chegada da primeira filha, Maria Alice, fruto de seu casamento com Zé Felipe. Ao R7, a youtuber contou como está encarando a reta final da gestação e sobre as mudanças que aconteceu em sua vida no último ano.

“Essa reta final está sendo um mix de emoções para mim. Estou muito ansiosa, com dores, bem cansada, mas muito feliz por estar acontecendo tudo conforme o planejado”, diz ela.

Na semana passada, Virginia e o filho do cantor Leonardo passaram por um susto. A youtuber precisou fazer um ultrassom de urgência após perceber o vazamento de um líquido enquanto estava trabalhando. “Achei que a bebê poderia chegar antes da hora. Fiquei um pouco assustada, mas como não estava sentindo contração, nem nada, fui ficando mais tranquila”, relembra a youtuber, confirmando que Maria Alice está bem e “dentro do forninho”.

Em pouco menos de um ano, a influenciadora viu sua vida mudar completamente. Além de engravidar, a jovem se casou e se mudou de Londrina para Goiânia, onde mora com os pais, Margareth e Mário Serrão, e Zé Felipe. “Vejo essas mudanças como bençãos. Minha vida mudou muito e foi para melhor. Sou muito grata por tudo que aconteceu e vem acontecendo na minha vida. Felicidade transborda!”, conta.

Mamãe de primeira viagem, a influenciadora assume que pode ser uma mãe bem coruja com a filha.”Acho que eu vou ser um pouco coruja e descontraída, porque sou muito carinhosa”. Mas pondera: “Acho que serei um pouco exigente também, porque quando tem que corrigir, eu corrijo.”

“Creio que a vantagem de ser mãe nova é que vou ter mais disposição, mais paciência e vou conseguir acompanhar as mudanças do mundo junto com ela”, avalia a influenciadora, que vai dar à luz aos 22 anos.

Em comemoração pelo seu primeiro Dia das Mães, Virginia fará uma live neste domingo (9), às 16h, em seu canal ao lado do amado.