Uma professora armada teria salvo os anjos | Entendendo Direito

Esse é talvez o texto mais difícil que já escrevi, tanto é que não saudei vocês , falaremos brevemente de um direito fundamental que é muito desprezado no brasil, o direito à vida.

É um direito tão evidente que não precisamos explicar nada, é comum em todas as religiões verdadeiras, que só Deus deve tirar a vida dos seres humanos, os estados tentando colocar sistemas de proteção em prática criam muitas leis, e muitos estados maus com a desculpa de proteger a vida , também criam suas leis para proteger esse bem fundamental.

Todos já sabemos a essa altura que uma pessoa “endemoniada” , entrou em uma creche não uma creche qualquer, uma CEI (Centro de educação infantil), para anjos de até 03 anos de idade, e cometeu uma atrocidade, mas não é isso que quero falar, isso me dói demais, como advogado, trabalhei em vários casos de violência, e fui obrigado a ver muita coisa, fotos, vídeos, então isso me dói de maneira mais acentuada.

A constituição federal descreve assim a defesa da vida:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Quero convidar vocês para uma reflexão suprapartidária e supra-ideológica, sobre segurança e armas.

A nossa política grosso modo dividida entre esquerda e direita, a direita acredita no individualismo no estado pequeno e na defesa própria da vida e dos interesses, a esquerda acredita na força do coletivo, no estado grande e na defesa da vida feita pelo estado, fomentador de oportunidades e preservador dos interesses.

Aqui quero pedir que não vejam as armas no sentido político, quero que pensem o mais pragmaticamente possível, vou lhes contar uma coisa, não sei porque Deus colocou no meu caminho, amigos de infância, muito doces , obedientes a sua mãe, que ao se tornarem adultos, transformaram-se em grandes assassinos .

Digo isso porque conheço bem a mente assassina, muito bem mesmo, os reconheço sem que me digam palavra, em casos como esse, há sempre um padrão, o agressor procura ambientes onde as vítimas estarão em lugares que armas são proibidas, para ter a certeza que só ele terá meios para agredir e atacar.

Por isso esses ataques acontecem em escolas, cinemas, creches, universidade ,pois é proibido portar armas nesses lugares a não ser que você seja um policial em serviço.

Sabe por que esses agressores nunca vão em hospitais matar ninguém? Porque eles sabem que hospitais há centenas de armas brancas, e normalmente um guarda armado ou mesmo uma guarnição policial no local, 24 horas por dia.

O que quero dizer é que não podemos deixar lugares públicos completamente livres de armas, ou esses agressores sempre irão escolher esses lugares como alvo, dito isso passo a propor um pensamento:

Em escolas, universidades, creches e cinemas, tem que haver permissão para que um grupo de membros ou mesmo todos os membros possam portar armas e neutralizar uma ameaça como essa. Se a professora estivesse armada, agora os pais estariam ninando seus anjos.

Artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores, não representando

necessariamente a opinião editorial do AGORA MT.