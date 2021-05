Unidades do Cras funcionam neste sábado (8) para entrega do cartão “Ser Família Emergencial”

Os sete Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), de Rondonópolis, vão estar abertos e funcionando neste sábado (08) das 7h até o meio dia, para a entrega dos Cartões de Auxílio Emergencial aos inscritos no programa de assistência social “Ser Família Emergencial” do Governo do Estado, que pretende beneficiar mais de 100 mil famílias de Mato Grosso, com um auxílio de R$ 150,00 durante cinco meses.

CRAS LOCAIS

Em Rondonópolis, os sete Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), estão distribuídos por vários bairros como: CRAS – CEU – no Residencial Margaridas; CRAS – Ana Carla no Residencial Ana Carla; CRAS – Conjunto São José; CRAS – Rio Vermelho, próximo ao Centro POP; CRAS – Luz da Iara, próximo a feira da Vila Operária; CRAS – Jd. Iguaçu e, CRAS – Alfredo de Castro.

O horário de atendimento aos contemplados pelo programa será das 7h às 12h (meio dia. As pessoas beneficiadas pelo programa, já estão sendo comunicadas via telefone pelos servidores dos CRAS locais, e deverão se dirigir pessoalmente a unidade mais próxima de sua residência portando o RG e o CPF.

De acordo com o programa “Ser Família Emergencial” da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), cada beneficiário receberá um cartão magnético aceito numa rede pré-estabelecida do comércio local, que lhe dará direito a custear despesas de até R$ 150,00/mês, durante cinco meses.

“O valor é destinado à aquisição de alimentos, gêneros de primeira necessidade, não pode ser usado para comprar bebida alcoólica, por exemplo”, explicou a secretária Municipal de Promoção e Assistência Social Neiva de Col.

Inicialmente 16 empresas distribuídas em diversos bairros da cidade estão cadastradas para receber o Cartão Auxilio Emergencial. São açougues, mercearias, padarias, mercados e mini-mercados, e frutarias, etc.

De acordo com a Secretária Neiva, esse programa é fundamental nesse momento de pandemia, pois oferece um pouco mais de conforto e segurança alimentar para famílias extremamente carentes.

Em Rondonópolis, por exemplo, pelo menos 5.328 pessoas já se inscreveram e estão aptas a receber esse benefício emergencial. Toda via a expectativa é que pelo menos mais 1 mil pessoas também deverão ser alcançadas pelo benefício.

Todavia, os candidatos a receber o auxílio precisam preencher as exigências do programa, e ter renda média per capta de até R$ 89,00/mensais.

De acordo com a secretaria de Ação Social essa ação dos CRAS funcionarem num sábado, visa sobretudo, auxiliar as pessoas beneficiadas pelo programa a receber a primeira parcela do auxílio já nesse sábado (8), véspera do dia das mães.