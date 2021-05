Vacina da Pfizer será distribuída para mais 11 municípios de MT

Além de Cuiabá e Várzea Grande, poderão receber doses da Pfizer os municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Cáceres, Diamantino, Chapada dos Guimarães, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Campo Verde. A expansão deverá ser gradual e de acordo com a quantidade de vacinas que forem entregues pelo Ministério da Saúde.

Os pontos de vacinação deverão agendar a imunização de pessoas para o consumo de 100% das vacinas em no máximo quatro dias, a contar da data de recebimento dos imunizantes.

O quantitativo de doses da vacina Pfizer recebido pelos municípios será descontado das demais imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde, de forma a equalizar a redistribuição em todo o estado.

Os enviou foram decididos por meio da Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) que, por meio de Resolução nº 49, autoriza a expansão da entrega da vacina Pfizer para outros 11 municípios de Mato Grosso.