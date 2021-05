Vacinação será retomada na segunda-feira em Rondonópolis, veja a programação

A Secretaria Municipal de Saúde vai retomar na próxima segunda-feira(03) a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis. O novo cronograma foi definido ontem, após a chegada de mais uma remessa de imunizantes. A prioridade será a vacinação de pessoas que têm comorbidades. Por enquanto permanecem as dúvidas em relação aos idosos que aguardam a segunda dose da vacina Coronavac.

A cidade recebeu nesta remessa 4.870 doses de AstraZeneca e vai ofertá-las para dois grupos: os profissionais de saúde que já tomaram a primeira dose e também as pessoas que têm comorbidades (veja quadro nesta página) e estão na faixa etária de 59 anos.

A campanha será retomada as 08 horas da manhã de segunda-feira. A orientação é que as pessoas que têm comorbidades e vão tomar a primeira dose da AstraZeneca procurem os mesmo postos de vacinação das etapas anteriores – Escola Pindorama, ESF do bairro Pedra 90 e também o estádio Luthero Lopes (drive-thru).

Já a vacinação dos profissionais de Saúde será feita na sede do Centro Cultural José Sobrinho com base na data em que eles receberam a primeira dose da AstraZeneca. Na segunda-feira (03) serão atendidos os profissionais que tomaram a primeira dose no dia 08 de fevereiro; na terça-feira (04) os que foram imunizados no dia 09 de fevereiro; na quarta (05) serão vacinados os imunizados no dia 10 de fevereiro e na quinta (06) será a vez dos profissionais que tomaram a primeira dose da AstraZeneca no dia 12 de fevereiro.

CORONAVAC

O maior problema continua sendo a vacinação das pessoas que aguardam a segunda dose da Coronavac. O município havia solicitado o envio de 4.295 doses desta vacina para atender os idosos e profissionais de Saúde que foram imunizados com ela na primeira fase. No entanto, foram enviadas apenas 90 doses – número insuficiente sequer para montar um calendário de atendimentos.

A Prefeitura reforçou a solicitação e recebeu a informação de que uma nova remessa de vacinas chegará hoje (01) a Mato Grosso. O Ministério da Saúde informou ao Estado o envio de 4.800 doses de Coronavac para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Até o momento não há informações sobre quantas dessas doses serão remetidas para Rondonópolis.