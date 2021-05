Várzea Grande pretende começar vacinação dos profissionais da Educação

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande anunciou que pretende colocar em prática ainda essa semana a vacinação dos profissionais da Educação visando a possibilidade de retomada das aulas no segundo semestre deste ano.

“Trabalhamos com a possibilidade da retomada das aulas nas unidades municipais, bem como de outras atividades de forma mais efetiva, agora isto depende do comportamento e controle da pandemia da COVID-19, pois se realmente existir uma terceira onda, estaremos preparados para enfrentá-la com a abertura de novos leitos com oxigenoterapia e também de UTI – Unidades de Tratamento Intensivo no Hospital Pronto Socorro Municipal, que ganhou folga com o funcionamento da Maternidade da Rede Cegonha Municipal em ala do Hospital São Lucas”, ponderou Kalil Baracat.

A vacinação contempla professores, técnicos, merendeiras, vigias, secretários e todos que atuam nas unidades escolares.

O prefeito sinalizou ainda que tem insistentemente cobrado das demais autoridades a oferta de vacinas para imunização e reafirmou que trabalha com a perspectiva de vacinar toda a população de 18 anos ou mais ainda neste ano de 2021.