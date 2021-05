Venda de veículos tem alta no primeiro quadrimestre do ano

Em Mato Grosso, no mês de abril de 2021 foram vendidos 6.765 veículos novos de todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, motocicletas, caminhões, ônibus e implementos rodoviários) contra 7.486 unidades vendidas em março de 2021, apresentando uma queda de -9,63%. Contudo, comparando os emplacamentos de abril de 2020 com o período deste ano foram 30,8% acima das 5.172 unidades comercializadas no ano anterior.

No acumulado dos quatro meses de 2021, foram emplacadas 29.060 unidades de todos os segmentos, o que representa aumento de 5,01% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 27.673 unidades. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Para Paulo Boscolo, diretor geral da Fenabrave-MT, as vendas tanto no ano passado quanto neste ano refletem os impactos da pandemia. “Os 5% de crescimento no acumulado do ano é um aumento natural da economia diante do momento. Poderia ser melhor, mas a produção de veículos está longe da realidade, freando o potencial do mercado com a falta de produtos. Lembrando que as comparações são feitas também sobre um ano atípico e de pandemia”, diz o empresário e representante da Fenabrave em Mato Grosso.

Paulo acredita na regularização da produção de veículos se houver avanço na vacinação contra a Covid-19. “Havendo aumento no número de vacinados, esperamos reação da economia, melhoras na produção e nos índices de confiança, empregos e, renda e mais veículos serão negociados”, destaca Paulo.