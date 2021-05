Vendas de veículos novos aumentam 30% em Rondonópolis

A procura por veículos novos cresceu no primeiro quadrimestre de 2021 em Rondonópolis (MT). Só no mês de abril de 2021, 237 carros novos foram vendidos na cidade, um aumento de 29% em comparação com o mesmo período de 2020 quando foram vendidos 184 carros zero quilômetro.

As vendas de veículos novos voltaram a subir em todo o Estado de Mato Grosso (MT). No mês de abril do ano corrente foram vendidos 6.765 veículos novos de todos os segmentos. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O Gerente de Vendas de uma Concessionária de carros, Guilherme Rezende, explica que com a grande procura por veículos novos, a oferta diminuiu, porque ainda falta matéria prima para a produção. Com isso, houve um aumento na procura dos veículos seminovos.

“Hoje o mercado passa por uma dificuldade de matéria prima, é uma situação que várias montadoras estão com escassez de material para produção. Então fez com que o novo tivesse algumas dificuldades com alguns produtos, consideravelmente em contrapartida aqueceu o seminovo fazendo com ele tivesse altas e grandes procuras, mês a mês crescendo em valores que a gente nunca tinha visto antes” conclui o gerente.