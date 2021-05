Vendas do comércio cresce mais de 100% no Dia das Mães, diz estudo

O setor de presentes do comércio varejista cresceu 101,5% neste Dias das Mães. Os dados nacionais são do estudo Análise Dia das Mães 2021, da ICVA Cielo, que comparou os números registrados na semana antecedente a data (de 03 a 09 de maio) em 2021 com o mesmo período (de 04 a 10 de maio) de 2020.

Os dados compreendem registros de movimentação financeira nos equipamentos da operadora de crédito, como as maquininhas. Ainda no período, o varejo total brasileiro apresentou crescimento de 45,6% frente ao ano anterior. Dentro deste montante, destaque para o crescimento das compras em lojas físicas, que bateu 48,9%.

No quadro por Regiões do Brasil, a região Centro-Oeste chegou ao crescimento de 32,9%. Líder no ranking, o Nordeste registrou crescimento de 74% no período.

RETOMADA

Dentro dos setores presenteáveis, aponta o estudo, os destaques foram ‘Vestuário’, com 220,5% de crescimento e ‘Óticas e Joalherias’, com 136,6% de crescimento. Na sequência, estão os setores de ‘Móveis e Eletro e Dpto’ (72,3%), ‘Livrarias Papelarias e Afins’ (59,8%), ‘Cosméticos e Higiene Pessoal’ (53,2%) e ‘Outros’ (26%).

Para o presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança, os números nacionais refletem também a sensação do mercado em nível local.

“Tivemos uma semana com cara de Dia das Mães. Os consumidores foram às ruas, os lojistas se equiparam comprando mais e ofertando bons negócios. Em nível local o sentimento é este, o de otimismo rumo à retomada da nossa economia. Dos nossos comerciantes, a imensa maioria obteve bons resultados nesta data. A sensação é a de missão cumprida”, diz.