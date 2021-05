Vereador compara gestão Emanuel a “usina de escândalos”

O vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar (Podemos), classificou como uma “usina de escândalos” a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

As críticas surgem um dia após a operação “Sinal Vermelho”, deflagrada pela Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) e que resultou no afastamento do secretário de Mobilidade Urbana da Capital, Antenor Figueiredo.

A operação tem como base supostas ilegalidades no contrato dos chamados “semáforos inteligentes” instalados na Capital, ao custo de mais de R$ 15,4 milhões.

“A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro está se transformando em uma usina de escândalos. Já é o quinto secretário afastado por indícios de corrupção. Só na Saúde foram afastados dois”, disse Dilemário, em entrevista à uma rádio da Capital.

Na ocasião, ele recordou que um desses afastamentos se deu após uma CPI instalada na Câmara de Vereadores com o intuito de apurar supostas fraudes na Saúde da Capital.

Mais tarde, os fatos resultaram na prisão do ex-titular da pasta, Huark Douglas.

“Secretário de Educação foi afastado, o procurador do município foi afastado. Na história da prefeitura de Cuiabá nunca teve tantos secretários afastados por ter indício de corrução. Então, não podemos ficar quietos”, disse.

Na visão do vereador de oposição, episódios desta natureza ocorrem porque o prefeito acaba “passando a mão na cabeça dos secretários.

Ele defendeu, por exemplo, a saída da atual secretária de Saúde, Ozenira Félix do cargo, em razão do episódio envolvendo a descoberta de medicamentos vencidos no Centro de Distribuição da Capital.

“O prefeito passa a mão na cabeça dos secretários. Se fosse sério, ele já teria afastado a titular da Saúde. Se zelasse pelo dinheiro público, ele já a teria demitido”, concluiu.