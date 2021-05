Vereador pede construção de viaduto sobre a avenida Lions Internacional

O vereador Paulo Schuh (DC) quer que a Prefeitura construa um viaduto no cruzamento das avenidas Lions Internacional e Fernando Correa da Costa, dando acesso à avenida Otaviano Muniz (Beira Rio) e à ponte Aroldo Marmo de Souza. A proposta já foi protocolada e deve ser votada na sessão de quarta-feira (26).

A obra seria uma forma de desafogar o trânsito, que registra congestionamentos diários. Além de fazer a ligação entre o centro da cidade e a grande região do Jardim Atlântico, o cruzamento também é muito usado por quem deseja acessar a BR-364 e as indústrias localizadas do outro lado do Rio Vermelho.

“Recebemos muitas reclamações e esse viaduto pode ser uma solução para acabar com as filas enormes que vemos ali. O viaduto vai melhorar o tráfego e também aumentará a segurança de todos”, diz Paulo Schuh.

O vereador anexou à indicação imagens computadorizadas mostrando como ficaria a região com o viaduto. A proposta é que seja construída uma passagem com sessenta metros de comprimento por oito metros de largura.

“Fizemos um orçamento preliminar baseado nos cálculos usados pelo DNIT. O custo médio do metro quadrado ficaria em torno de R$ 4,7 mil, incluindo a sinalização. A obra ficaria pronta em cerca de quatro meses”, diz

O vereador diz que o município tem recursos para isso e espera conta com o apoio dos colegas para que a indicação seja aprovada na Câmara e acatada pelo Executivo.