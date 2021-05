Vereadores vão pedir acesso aos dados do MP

A Câmara Municipal de Rondonópolis poderá pedir ao Ministério Público o compartilhamento das informações da ‘Operação Esforço Conjunto’, que investiga irregularidades em contratos firmados com a Cooperativa Coopervale. Alguns vereadores também não descartam a possibilidade de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), caso os dados confirmem o envolvimento de servidores municipais em práticas indevidas.

A operação foi deflagrada ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com o objetivo de cumprir mandados judiciais em Cuiabá, Sorriso, Santa Rita do Trivelato, Pedra Preta, nos municípios de Japorã (MS) e Guaíra (PR) e também em Rondonópolis – onde parece se concentrar a maior atuação da cooperativa.

O Ministério Público ainda não divulgou o saldo geral ou mesmo se haverá desdobramentos da operação. Mas informações divulgadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso mostram que já foram identificados indícios de superfaturamento que totalizam mais de R$ 20 milhões nos últimos três anos.

Na opinião do vereador Adonias Fernandes (MDB), o mais experiente da atual legislatura, é preciso reunir mais informações para que se possa fazer um juízo de valor e decidir outras medidas.

“Já há uma investigação em andamento e eu acredito no trabalho do Ministério Público. Já assinei pedidos de abertura de CEIs antes na Câmara, mas precisamos antes saber exatamente o que aconteceu e se cabe mesmo a intervenção do legislativo neste momento”, pondera Adonias.

O vereador informou que vai pedir que a Mesa Diretora da Câmara encaminhe um requerimento de acesso ao Ministério Público. “Devemos discutir isso na próxima semana”, afirmou.

O vereador oposicionista Paulo Schuh (DC) também considera importante o levantamento prévio. Ele disse que ainda não conversou com os colegas, mas manifestou preocupação com as informações já divulgadas sobre o caso.

“A Operação tem que acontecer mesmo, precisamos saber o que está acontecendo e o que está por trás dessa empresa. Mas em relação a CEI acho que precisamos verificar melhor. Vou me aprofundar nesse assunto”, disse Schuh.

A vereadora Kalinka Meireles (Republicanos), que também exerce seu primeiro mandato e foi eleita pela oposição, acha fundamental que tudo seja feito com transparência. “Fui eleita por outra base eleitoral, mas mesmo que o presidente fosse o candidato que eu apoiei (Luizão) eu iria pedir mais informações”.

“Vou apoiar esse pedido de compartilhamento dos dados do MP, mas se alguém apresentar um pedido de abertura de CEI vou assinar também”, antecipou Kalynka.

LÍDER DO PREFEITO

O vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara e também com larga experiência parlamentar, disse que a fiscalização é uma das prerrogativas do legislativo, assim como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Ele considerou norma e necessária a ação do Gaeco, mas não vê motivos para a abertura de uma investigação exclusiva na Câmara Municipal.

“O município está contribuindo com as informações e, até o presente momento, o que se sabe é que as investigações são em cima da empresa COOPERVALE, aqui e em outros municípios. Não chegou em cargo comissionado de nenhum escalão”, ressalta.

Reginaldo também alega que a Câmara já vem acompanhando o caso, inclusive com requerimentos já aprovados cobrando informações sobre a atuação da cooperativa.

“Vejo que no momento o melhor caminho é o MP, através do GAECO, continuar fazendo seu brilhante papel e o legislativo aprofundar a busca por informações via requerimentos”, concluiu.