Vereadores de Rondonópolis pedem ajuda de deputada para reabertura do Detran e Ganha Tempo

Os vereadores de Rondonópolis Roni Magnani (SD) – presidente da Câmara, e Adonias Fernandes (MDB), estiveram nesta terça-feira (04.02) no gabinete da deputada estadual Janaina Riva (MDB) para pedir que a parlamentar intermedeie junto ao governo do estado a reabertura presencial do Detran e do Ganha Tempo do município.

Segundo o vereador Adonias, a frota de veículos entre carros e motos chega a 160 mil unidades e os cidadãos padecem se os serviços presenciais. A outra demanda é em relação ao ganha tempo. “É uma perda enorme o Ganha Tempo fechado prejudicando milhares de trabalhadores que precisam dos serviços oferecidos naquele espaço”, disse.

O presidente da Câmara externou também sua preocupação com o setor de autoescolas e que esse fechamento interfira na geração de empregos e renda do setor, que sai prejudicado e corre o risco de provocar demissões em massa, sem o atendimento presencial no Detran. A deputada Janaina de pronto entrou em contato com o presidente do Detran, Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos, para transmitir a preocupação dos vereadores.

“Ligamos para o presidente e fomos informados que será necessária uma mudança no decreto do governo do estado que determina o retorno às atividades dos servidores pois o decreto não fala em retomada presencial e o retorno às atividades se caracteriza também em home office. Esse é o mesmo caso do ganha tempo também.

A demanda é para que os servidores sem comorbidades retornem ao trabalho, com todas as medidas as medidas de segurança para o atendimento garantidas. Falei também com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, que me garantiu que o texto está sendo corrigido, mas eu também vou apresentar uma indicação ao governo para que a distorção seja corrigida não só em Rondonópolis, mas em todo o estado”, finalizou a deputada.