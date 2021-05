Veto à vacinação de educadores pode ser analisado pela ALMT nesta quarta

Deputados e sindicalistas reagiram mal à decisão do governador Mauro Mendes de vetar a garantia de imunização dos educadores na lei que tornou a Educação um serviço essencial, abrindo caminho para a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino do Estado. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep-MT) e também da Assembleia Legislativa criticaram a medida e já falam em derrubar o veto na sessão desta quarta-feira (12).

O deputado Thiago Silva (MDB), um dos responsáveis pelas alterações no texto final do projeto apresentado pelo deputado Elizeu Nascimento (DC), disse ter ficado surpreso. Thiago incluiu na lei várias medidas visando aumentar a segurança da comunidade escolar – entre elas as que foram vetadas.

O parlamentar não conhece ainda as justificativas do Governo para os vetos, mas adiantou que lutará pela manutenção do texto original. “Vamos trabalhar para derrubar o veto”, disse Thiago.

O deputado Alan Kardec (PDT) também se pronunciou sobre o assunto. Ele disse que os educadores continuam trabalhando no ensino à distância e que as equipe técnicas e de apoio mantém as atividades nas unidades de ensino. Porém, segundo ele, a retomada plena das atividades presenciais só é possível com a vacinação.

“A Assembleia Legislativa de Mato Grosso vai derrubar o veto, não tenho dúvida. Amanhã (12) já vamos pedir para o presidente Max Russi (PSB) pautar essa situação e nós vamos derrubar o veto. Precisamos dar garantia de segurança aos profissionais da educação”, disse o parlamentar.

“Retorno às atividades presenciais, com alunos em sala de aula, é só depois da vacinação dos profissionais de educação”, defende Kardek.

SINDICALISTAS

O presidente do Sintep/MT, Valdeir Pereira, divulgou uma nota lamentando os vetos do governador. Ele criticou as pressões para que os educadores retomem as atividades presenciais sem estarem imunizados e reclamou de outros pontos suprimidos na lei.

“O veto está no trecho que trata da vacinação dos trabalhadores da Educação e também nos que definiam medidas de biossegurança, como a necessidade de aberturas de janelas para a ventilação das salas. Mais uma vez o governador Mauro Mendes é seletivo nas leis que tratam apenas do interesse do estado, e não mede esforços para colocar em risco trabalhadores da Educação”, declarou Valdeir Pereira.

O presidente do Sintep-MT também afirmou que havia uma promessa de não vetar a garantia de vacinação e disse que a categoria ainda aguarda que o governo faça o pedido de reservas de vacinas para imunizar os profissionais da Educação.

A lei publicada ontem prevê a retomada de pelo menos 30% das atividades em sistema presencial, aumentando esta proporção gradativamente. Até o momento a Secretaria Estadual de Educação não se pronunciou sobre o assunto.