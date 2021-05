Vídeo mostra incêndio em caminhão-tanque carregado de combustível

Vídeos enviados pelos internautas do AGORA MT mostram um caminhão-tanque em chamas, após tombar e pegar fogo às margens da rodovia BR-163, em Rondonópolis, entrocamento com a BR-364. O veículo, um Mercedes-Benz branco, placa de Cuiabá-MT, estava carregado com produto inflamável.

Segundo informações, o motorista do veículo conseguiu tirar o cavalo-mecânico, evitando maiores prejuízos. Ele não teve ferimentos e recusou atendimento médico, oferecido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia.

Devido o tombamento do caminhão-tanque, houve vazamento de combustível. Com isso, as chamas se alastraram (imagens no vídeo) e atingiram uma carreta Scânia 113, placa de Martinho-MG. A carreta estava carregada de madeira e rapidamente foi tomada pelo fogo.

Quem passou pelo local no momento do incêndio, pôde ver a dimensão que o fogo tomou. Uma fumaça densa se formou e era vista de longe.

O que teria motivado o tombamento do caminhão-tanque ainda é investigado.

Veja ao vídeo da explosão: