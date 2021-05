Vilma Moreira pode dar nome à homenagem da ALMT aos líderes comunitários

O deputado estadual Thiago Silva (MDB), apresentou um projeto de resolução nesta quarta-feira (05) para a criação da Comenda Professora Vilma Moreira, em homenagem aos líderes comunitários e seus serviços prestados em Mato Grosso. Cinco de maio é comemorado nacionalmente como o Dia do Líder Comunitário. O Deputado Thiago convidou o Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Max Russi para assinar o projeto como co-autor.

O objetivo da Comenda Professora Vilma é homenagear mulheres por relevantes feitos perante o movimento comunitário nos municípios de Mato Grosso. A professora Vilma era reconhecida como uma das principais lideranças femininas de Rondonópolis. Foi presidente de bairro, presidente do Sindicato de professores e servidores públicos (Sipros) por seis mandatos, vereadora por dois mandados em Rondonópolis e entrou para a história de Mato Grosso por ter sido eleita a primeira deputada negra do Estado.

Como educadora Vilma trabalhou na Escola Domingos Aparecido dos Santos, em Rondonópolis; presidiu o grupo de jovens na cidade de Aparecida D’Oeste (SP) e em Rondonópolis pertenceu ao Grupo JUSC, da paróquia Bom Pastor. Era cursilhista, vicentina e pertencente à Paróquia São José Esposo, no Conjunto São José. Fazia parte do Lions Clube Rondonópolis e também do grupo Voluntários da Paz “Mulheres em Ação”.

“Criamos o projeto para homenagear a saudosa professora Vilma que era uma grande líder comunitária e representava com dignidade os bairros e a comunidade”, disse o deputado Thiago Silva.

Para homenagear os líderes comunitários do sexo masculino, o deputado criou a Comenda “Manoel Franscisco de Almeida”. Manoel Francisco, conhecido como Bié, foi o primeiro presidente do bairro Canjica em Cuiabá, fundado da Ucamb, ex-presidente de FEMAB e perdeu sua vida em um acidente de carro em 1.988.

O Presidente da Federação Mato-grossense de Associações de Moradores de Bairros – Femab Walter Arruda elogiou a postura do deputado Thiago em fazer esta bela homenagem a todos os líderes comunitários do estado. “A Prof. Vilma e o Bié foram dois grandes exemplos de lideranças comunitárias que dedicaram a sua vida em prol a melhoria das comunidades do nosso Estado. Parabenizamos o Deputado Thiago Silva pela iniciativa em valorizar a história do movimento comunitário e homenagear estas duas grandes lideranças fez muito pelos nosso bairros”, conclui Arruda.

EVANGÉLICOS

Também na sessão de hoje o deputado Thiago Silva apresentou um projeto propondo dar ao novo Hospital Central de Mato Grosso o nome do Pastor Sebastião Rodrigues, vítima do coronavírus em julho do ano passado. O projeto foi aprovado em 1ª votação no parlamento.

O pastor Sebastião Rodrigues era presidente da Assembleia de Deus de Mato Grosso, e iniciou seu trabalho na década de 70 em Mato Grosso, com seu fusca, percorrendo todos os rincões de Mato Grosso, propagando a palavra de fé. Também era o Vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e criou o maior templo físico da Assembleia de Deus da América Latina (Grande Templo – Cuiabá), que também possui a Universidade Feics e a rádio Nazareno.

“O pastor Sebastião Rodrigues foi um grande líder em minha vida e deixou um imenso legado de amor, fé e dedicação ao próximo, então criei esse projeto de lei para homenageá-lo diante de tantos trabalhos de evangelização que realizou em todas as regiões de Mato Grosso”, disse o deputado estadual Thiago Silva, que é membro da igreja Assembleia de Deus.

Assim que a obra for finalizada, o Hospital Central terá um total de 290 leitos, sendo 60 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), voltados para o atendimento de toda a população mato-grossense. O Consórcio LC Cuiabá é o responsável pela obra, que terá valor de R$ 92,9 milhões, uma economia de 20% em relação ao custo inicial, que era de R$ 113,9 milhões, para a construção e ampliação do hospital.

Thiago Silva também é o autor do projeto de resolução 140/2020 para criar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a medalha “Pastor Sebastião Rodrigues de Souza”, com objetivo de prestar homenagens aos demais pastores e líderes da Igreja Assembleia de Deus que realizam um importante trabalho de evangelização em Mato Grosso. Em ambos os projetos o deputado Sebastião Rezende ficou como co-autor.