Virgínia Mendes entregará cestas básicas amanhã em Rondonópolis

A primeira-dama de Mato Grosso, Virgínia Mendes, e a secretária estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), Rosamaria Ferreira de Carvalho, estarão em Rondonópolis nesta quinta-feira (19). Elas vão participar de uma solenidade na União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros (Uramb) para a entrega de 1.244 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A solenidade está prevista para começar as 14h30 e as famílias beneficiárias já foram cadastradas pela Setasc-MT, com o apoio da Uramb. Devido as medidas visando a prevenção da Covid-19, o evento será rápido e com a participação de poucas pessoas.

A presidente da Uramb, Nilza Nunes Sirqueira, disse que há uma grande expectativa das lideranças comunitárias quanto a ampliação das ações sociais realizadas em parceria com o Governo do Estado.

“Estamos trabalhando juntos desde o ano passado e neste período já conseguimos distribuir quase três mil cestas básicas. Mas esta é a primeira vez que receberemos a dona Virginia Mendes aqui. Vamos mostrar para a primeira-dama o trabalho da Uramb e discutir a possibilidade de outras parcerias”, disse.

Nilza informou que as famílias beneficiárias passam por uma triagem rigorosa e que, apesar da entrega dos alimentos ser feita à Uramb, a distribuição será feita pelas próprias associações de moradores.

A líder comunitária também explicou que, além do Governo do Estado, a Uramb conta com a colaboração de empresas e empresários na doação de cestas.

“Tivemos uma ajuda grande dos empresários Thiago Muniz, do Neles Walter de Farias e também de empresas como a Energisa, entre outros parceiros. Esse apoio tem ajudado a amenizar o sofrimento de muitas famílias que hoje enfrentam dificuldades até para comprar alimentos. Agradecemos e estamos à disposição para todos que puderem ajudar”, concluiu.