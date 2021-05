Vítima sofre fratura na face após ser agredida durante assalto no bairro Santa Cruz

Um senhor de 47 anos sofreu uma fratura na mandíbula, após ser agredido durante um assalto no Bairro Santa Cruz em Rondonópolis – MT.

A vítima com muita dificuldade conseguiu relatar que uma dupla anunciou o assalto e no momento em que roubaram todos os seus pertences, ele foi agredido com chutes no rosto e em seguida os indivíduos fugiram.

Ele conseguiu chegar até a Rua Pedro Ferrer com a Ponce de Arruda pedindo socorro e então caiu no chão.

Populares que estavam em um estabelecimento comercial de imediato acionaram o Samu que compareceu rapidamente no local e informou a equipe do Agora MT que as pancadas ocasionaram fratura na face e em seguida a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional.