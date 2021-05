Viúva de MC Kevin faz tatuagem em homenagem ao cantor

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, continua vivendo um período de luto pela morte precoce do funkeiro. Além de compartilhar frequentemente fotos e vídeos de momentos especiais dos dois, a advogada decidiu, nesta quarta-feira (26), fazer uma tatuagem em homenagem ao que viveu com o cantor.

O desenho escolhido pela criminalista foi a reprodução de uma foto tirada durante a cerimônia de noivado dos dois que aconteceu em Tulum, no México, no dia 28 do mês passado.

A celebração foi tão marcante para eles que tanto Kevin quanto Deolane se consideravam casados desde aquele dia.

“Romeu e Julieta é para os fracos”, escreveu Deolane na legenda da imagem compartilhada em seus Stories.

MC Kevin morreu no dia 16 de maio após cair do 5º de um hotel de luxo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.