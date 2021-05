Whidersson compartilha foto de ultrassom do primeiro filho

À espera do primeiro filho, Whindersson Nunes usou as redes sociais, nesta quinta-feira (6), para compartilhar uma imagem de ultrassom da mãozinha do bebê. “Boua tarde pexual”, brincou na legenda.

O bebê é fruto da relação do youtuber com a estudante Maria Lina Deggan. A gravidez foi anunciada em janeiro de 2021, dois meses após terem assumido os relacionamento na web.

Em março deste ano, o casal fez uma chá revelação para descobrir o sexo da criança. Whindersson e Maria Lina serão pais de uma menino, João Marcelo.