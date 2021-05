Xuxa se declara para Sasha após casamento: ‘Te amo infinitamente’

Xuxa também usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), para parabenizar a filha, Sasha Meneghel, pelo casamento com o cantor gospel João Figueiredo. A celebração aconteceu no último sábado (22) com a presença de poucos familiares, inclusive da “rainha dos baixinhos”.

“Sua felicidade é a minha, que Deus te dê mais e mais momentos de plena felicidade, te amo infinitamente. S & J [Sasha e João]”, escreveu Xuxa pára o novo casal.

Sasha curtiu e agradeceu a homenagem da mãe. “Mãeeeee, te amo demaaaisssss. Aaaaa brigada por tudo que fez e faz por mim e agora nós”, comentou.

Horas mais cedo, a filha da apresentadora e de Luciano Szafir compartilhou um álbum de fotos exclusivas do casamento, onde aparece ao lado do amado e da família. “São tantos momentos que se eternizaram no meu coração”, escreveu ela.