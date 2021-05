Zilu terá bens penhorados para pagamento de dívida de R$ 2,3 mi

Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camago, terá os bens penhorados pela Justiça de São Paulo para o pagamento de uma dívida avaliada em aproximadamente R$ 2,3 milhões, da Construmax Terraplanagem. A influenciadora é sócia, ao lado de Danilo Augusto Barbosa Machado e Dorival Perez, com a Epel (Empresa Paulista de Empreendimentos). A informação foi confirmada ao R7 pelo advogado da influenciadora digital, Marcelo Saraiva.

“Essa empresa Construmax é aquela empresa que o Zezé Di Camargo e a Zilu Godói compraram juntos, quando ainda eram casados, em sociedade com o prefeito de Cajamar e um outro rapaz que trabalhava com o Zezé. A empresa foi mal-administrada pelos sócios e acabou perdendo os contratos e ficou devendo os equipamentos”, disse, em contato com a reportagem.

Disputa na Justiça

Em 2019, Zilu Camargo entrou na Justiça para pedir a anulação de partilha de bens gerada pelo divórcio dela e do cantor Zezé Di Camargo, que foi iniciado em 2014 e concluído em 2016.

Segundo o advogado da empresária, durante os dois anos em que o caso tramitou na Justiça, o sertanejo teria transferido o patrimônio e simulado situação de falência para ocultar a verdadeira fortuna que acumulou em 30 anos de carreira.

“Nós pedidos a perícia em todo o patrimônio à época e, por conta disso, os próprios filhos foram induzidos a acreditar que o pai estava falido e que dos bens que tinham, ele teria reservado para ela, com a alegação que ele perderia tudo. No entanto, foi só assinar o acordo para aparecer um vasto patrimônio, bens e inúmeras campanhas publicitárias”, disse Marcelo Saraiva.