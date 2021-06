3ª etapa da Operação Comando Móvel é lançada no Cidade de Deus

A 3ª etapa da Operação Comando Móvel foi lançada na manhã deste segunda-feira (21), no Bairro Cidade de Deus, em Rondonópolis (MT). O objetivo é tirar de circulação materiais ilícitos e gerar maior sensação de segurança para a população.

“A Operação surgiu em 2018 onde a gente satura toda a região durante uma semana

procurando oferecer maior sensação de segurança para a população e tirar de circulação pessoas que cometem crimes na região da grande Vila Aurora. O objetivo maior da operação é a proximidade e interação com a comunidade no intuito de aumentar essa sensação de segurança” explica o Tenente Coronel Gleber Candido Moreno.

O Coronel ainda informou que a operação tem apresentado bons resultados com a diminuição de registros de ocorrências.

“A gente observa que existe esperança da comunidade pois se fala muito em sensação de segurança. O fato da Polícia Militar estar presente em toda a ação, isso faz com que a comunidade fique mais tranquila. Hoje a comunidade se encontra mais confiante, como sempre foi, mas agora mais ainda e graças a Deus estão reduzindo os índices e é isso que a comunidade espera da ação da Polícia. São fortes guerreiros e eu desejo a todos eles sejam bem vindos a região da grande aurora” pontua o Presidente do Conselho Municipal de segurança e Vice do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Vila Aurora.