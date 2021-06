Pedra Preta vai homenagear vítimas da Covid-19 com plantio de árvores

A Prefeitura de Pedra Preta, vai lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma homenagem às vítimas da Covid-19, no município. No sábado (05), às 8h, serão plantadas 60 mudas de árvores, num terreno no Jardim Mato Grosso.

A ação é idealizada pelo prefeito Nelson Orlato e a vice Iraci Souza, com a colaboração direta das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Saúde e Educação. O trabalho ainda conta com a parceria do Sicredi, Empaer, Serraria Favali e Empresa Ploten.

A árvore plantada levará uma placa, com o nome do ente querido. Por questões de segurança sanitária, a organização convidou apenas um representante da família.

“Estamos organizando tudo, pensando em todos os protocolos de segurança. Cada árvore será plantada por um membro da família. Finalizado o plantio, a muda receberá uma placa de identificação, com o nome da pessoa que perdeu a batalha para o vírus”, explica a vice-prefeita Iraci Souza.

A Prefeitura destaca que todo o evento será realizado com distanciamento social e outras medidas preventivas, como o uso de máscara e álcool 70%.