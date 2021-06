Web fica movimentada após Juliana Paes se pronunciar sobre posição política

Depois do vídeo “Carta a uma colega…” no Instagram de Juliana Paes em relação à sua posição política, a internet fica polarizada, dividindo-se em quem apoia a atriz ou encontra discordâncias em seu discurso.

Juliana Paes, de 42 anos, é uma das mais famosa atrizes brasileiras de telenovelas. A artista já participou de grandes obras da Rede Globo, como “Caminho da Índias”, interpretando a personagem Maya, e “A força do querer”, como Bibi. A atriz é reconhecida por grandes papéis e acompanhada pelos telespectadores no Brasil.

Muitas polêmicas foram levantadas a partir da manifestação política de Juliana Paes a qual afirmou que não era um “bolsominion”, ou seja, um seguidor incontestável do presidente da República Jair Bolsonaro. Assim, a atriz disse no vídeo que postou em sua conta do Instagram: “Não não sou bolsominion, como adora acreditar quem não me conhece de perto… Eu tenho críticas severas a esse que nos governa (…)”.

Além disso, a artista também se pronunciou sobre uma verdadeira polarização da política brasileira, a qual muitos não se propõe a ouvir ideias opostas, mas sim apenas do que condiz com seu próprio posicionamento político, “Não quero essas esferas em que as pessoas não querem ouvir, refletir, só vociferar as próprias crenças de mãos dadas com quem concorde integralmente. Então, ou você é isso, ou você é aquilo.”, afirmou Juliana Paes.

A atriz afirmou que a “cara colega”, a quem se refere durante o vídeo, a agrediu com palavras caluniosas, ter sido invadida por suas mensagens de noite e ser acusada de covardia, desonestidade e crime. Confira a seguir o vídeo: