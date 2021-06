A Arena Pantanal está linda e nos trouxe muita sorte”, disse Pablo Milad, presidente da Federação Chilena

A Arena Pantanal está linda e nos trouxe muita sorte hoje”, disse Pablo Milad, presidente da Associação Nacional de Futebol do Chile, após a vitória de 1 a 0 sobre a Bolívia, pela segunda rodada da Copa América, nesta sexta-feira (18.06).

Ao todo, o estádio mato-grossense vai sediar cinco partidas na fase de grupos. O campeonato segue sem público, sem aglomeração e cumpre rigorosos protocolos de biossegurança impostos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Christiano Antonucci

“A Arena Pantanal funciona como uma bolha; as pessoas só entram testadas”, enfatizou o secretario de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um. As medidas visam garantir a integridade das delegações, organizadores, imprensa e policiais que trabalham no evento.

“Todos, sem exceção, têm que passar por testes de Covid-19 a cada 48 horas, do tipo RT-PCR, considerado padrão-ouro no diagnóstico da doença. Para o próximo jogo, por exemplo, que ocorrerá na segunda-feira (21) [entre Uruguai e Chile], todos passarão por novos testes neste sábado (19). Os protocolos estão realmente rígidos e a Copa América em Mato Grosso segue com toda segurança e tranquilidade”, ressaltou o gestor.

Segurança pública

Desde a chegada das delegações esportivas em Cuiabá, um forte esquema de segurança foi montado em cada traslado das equipes – antes e após a partida – e ao redor do complexo esportivo – no dia do jogo – para evitar qualquer tipo de aglomeração. Todos os policiais envolvidos no esquema de segurança estão vacinados contra a Covid-19 ou tiveram que passar por testes para identificar se estão ou não com vírus ativo.

Forças de segurança organizaram o fechamento do entorno da Arena Pantanal e dos locais de treino das seleções, ruas de acesso ao estádio e de treinamento, escolta do aeroporto e nos hotéis. Não houve nenhum tipo de ocorrência policial antes, durante e após a partida.

Christiano Antonucci

Para a partida entre Chile e Bolívia foram empregados membros da Polícia Militar, Politec, Polícia Penal, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Além de outros servidores integrantes da Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, por meio do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos.

Além desses, também houve emprego do efetivo de servidores do Samu, da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

A Arena Pantanal

No domingo passado, durante a abertura da Copa América na Arena Pantanal, o vice-presidente da Conmebol, Ramón Jesurún Franco, realçou as qualidades do estádio mato-grossense.

“A Arena Pantanal é um cenário precioso, lindo, um dos melhores estádios do mundo. Estamos muito felizes em poder estar em Cuiabá”, destacou, à ocasião.

Recentemente, Carlos Alves, coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também esteve em Cuiabá para conferir as adequações da Arena Pantanal para o Campeonato Brasileiro. A Arena renovada chamou a atenção da CBF, fazendo com que o estádio mato-grossense fosse selecionado para sediar a Copa América.

“O Governo de Mato Grosso está dando um tratamento à altura para esse estádio de Copa do Mundo, um merecido estádio. Parabéns pelas reformas realizadas. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer está realizando eu excelente trabalho”, disse Carlos Alves, coordenador da CBF.