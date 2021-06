“A conta não é nossa”, diz presidente da Acir em campanha contra o lockdown

A Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (Acir) iniciou ontem (16) uma mobilização contra a decretação do lockdown no município. A entidade está usando as redes sociais para apresentar argumentos contra a medida e tem pedido aos filiados que ajudem a convencer as autoridades sobre os riscos do lockdown para a economia.

A iniciativa da Acir reforça argumentos lançados numa nota pública da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) após o anúncio de que o nível de risco do município para a Covid-19 passou de ‘alto’ para ‘muito alto’. Essa nova classificação exigirá um recrudescimento das restrições, o que preocupa comerciantes e empresários.

“Digo desde o começo que esta conta não é nossa. A conta da saúde brasileira não funcionar não é do comerciante, é do Poder Público. Vamos continuar sendo total e absolutamente contra qualquer trancamento de empresas”, disse o presidente da Acir, Renato Del Cistia, em entrevista ao portal Agora MT.

Além de questionar a falta de dados científicos conclusivos atestando a eficácia do lockdown, Renato Del Cistia acredita que o fechamento total das empresas pode ter o efeito contrário. Segundo ele, a suspensão das atividades pode estimular as reuniões em família e até festas clandestinas onde não há cuidados com a prevenção à doença.

“Quando as pessoas se juntam nas casas não vemos o uso de máscara. A gente tem convicção que o vírus se espalha dessa maneira e não dentro das empresas. É por isso que dizemos que as pessoas estarão mais protegidas trabalhando”, explica.

“Hoje se a gente não fiscalizar nossos próprios colaboradores corremos o risco de tomar multa e de fechar. Fechar por falta de gente, por causa dos atestados, ou de fechar por questão mesmo de fiscalização. Está claro que realmente as pessoas estão mais protegidas trabalhando”.

FLEXIBILIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O presidente da Acir também defende uma revisão nas restrições já estabelecidas, entre elas a ampliação do horário de funcionamento do comércio até as 22 horas e uma redefinição dos critérios de classificação das atividades consideradas essenciais.

“Sabemos que existe uma lei federal que define algumas atividades como essenciais. Mas como é feita essa divisão? Por que quem trabalha com calçados, confecção e o shopping tem de fechar e os Supermercados continuam abertos? Por que a pessoa que vende roupa tem de fechar e a outra ao lado que vende esfirra pode ficar aberto? É só porque no CNAE ela atua com comida? Então não é questão de saúde pública, é uma questão contábil”, critica.

Por outro lado, Renato Del Cistia chama a atenção para a necessidade de aumentar a fiscalização visando coibir a realização de eventos clandestinos e punir quem não atende as orientações básicas de prevenção à Covid-19. Ele também sugere um investimento maior na conscientização dos rondonopolitanos sobre os cuidados individuais.

“Se as pessoas realmente estivessem com medo estariam dentro de casa e não na rua. Não haveria essa gurizada fazendo festas para 200, 300 pessoas escondidos. Aí não tem efetivo para fiscalizar e alguém tem de pagar a conta. Mas, repito, essa conta definitivamente não é do comerciante”, concluiu.