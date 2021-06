Acusado de estuprar e provocar aborto em filha vai a Júri na quinta (17)

Denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática dos crimes de estupro de vulnerável cometido contra a sua própria filha de apenas 11 anos de idade, aborto sem o consentimento da gestante e ocultação/destruição de cadáver, Cleiton da Paixão Guimarães será submetido ao Tribunal do Júri na próxima quinta-feira (17), em Cuiabá. O julgamento começará às 9h, no Fórum Criminal da Capital.

De acordo com a sentença de pronúncia, o crime de aborto ocorreu na madrugada do dia 17 de abril de 2019, na residência da família. Consta nos autos que a vítima sofria abusos sexuais desde o ano de 2017. O acusado foi preso em flagrante e confirmou que, após manter relações sexuais com a vítima, realizou testes de gravidez nela e depois comprou remédio para que tomasse, com a intenção de fazê-la abortar.

Segundo apurado pela polícia, após passar um dia inteiro com muitas dores, a vítima expeliu o feto com a ajuda do pai que, na sequência, colocou-o em uma sacola e evadiu-se do local. Posteriormente, o denunciado voltou à residência e deparou-se com a guarnição da Polícia Militar, momento em que confessou os crimes, afirmando inclusive que havia jogado o feto no rio Coxipó.

Cleiton da Paixão Guimarães encontra-se preso preventivamente, aguardando o julgamento do Tribunal do Júri.