Acusado de matar ex-namorada em Sinop é preso em Rondônia

O autor de um feminicídio ocorrido no mês de março deste ano, em Sinop, foi preso no interior de Rondônia, pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Sinop. A adolescente Alessandra Ferreira dos Santos foi encontrada morta em uma construção, no dia 29 de março, e corpo estava em estado de decomposição.

Com apoio da Polícia Civil da cidade de Ariquemes, os policiais civis de Sinop cumpriram o mandado de prisão preventiva do homem de 24 anos, que foi transportado a Mato Grosso com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Crime

Alessandra Ferreira tinha 17 anos e foi encontrada morta em uma construção abandonada na Rua dos Cravos, no bairro Jardim das Oliveiras. O corpo estava em estado de putrefação e não foi possível identificar na perícia a causa da morte da adolescente.

A partir da investigação instaurada pela Delegacia da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop, conduzida pelo delegado Sérgio Ribeiro Araújo, os policiais coletaram diversas informações que levaram ao autor do crime, com quem a vítima manteve um relacionamento.

A equipe de investigação da DEDM apurou que o ex-namorado tinha um perfil obsessivo em relação à adolescente e em todo local onde trabalhava ou ia, falava constantemente dela, não aceitando o fim do relacionamento.

O local onde a vítima foi encontrada ficava próximo à casa do investigado e na data do crime, ela foi à residência dele. No dia seguinte, os policiais apuraram que ele fugiu da cidade e na segunda-feira, 29 de março, o corpo dela foi localizado.

Exames periciais não apontaram nenhuma lesão aparente no corpo, contudo, pelo histórico do investigado, a investigação aponta que há a possibilidade de que ela tenha sido asfixiada, uma vez que em outra ocasião ele já havia tentado o mesmo ato contra Alessandra, mas ela conseguiu fugir dele.

Localização do suspeito

Durante as investigações, os policiais civis conseguiram traçar o caminho percorrido pelo suspeito para fugir de Sinop e se esconder no estado vizinho. Foram coletados vários indícios que revelaram a autoria do crime e a tentativa dele de se ver impune ao crime ocorrido.

Após várias diligências realizadas com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop, os investigadores da DEDM conseguiram chegar ao paradeiro do suspeito. Ele estava se escondendo na cidade de Alto Paraíso, no interior de Rondônia, na casa do ex-padrasto.

As informações coletadas na investigação embasaram a representação do delegado à Justiça pela prisão do suspeito, que foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Sinop.

Com a prisão preventiva decretada, a equipe de Sinop fez contato com a Polícia Civil em Ariquemes, cidade mais próxima à localização do suspeito, para apoio à ação. Após uma integração das forças policiais, a Delegacia Especializada da Mulher de Sinop fez contato com a equipe do Ciopaer solicitando apoio aéreo para transporte dos policiais e recambiamento do investigado a Mato Grosso.

No final da tarde de quarta-feira, os policiais civis efetuaram a prisão do investigado, que foi localizado trabalhando em uma oficina na cidade de Alto Paraíso. Na manhã desta quinta-feira, a equipe retornou a Sinop trazendo o preso.

Em interrogatório na Delegacia da Mulher, ele confessou ter cometido o crime por ciúmes e por não aceitar o final do relacionamento. Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, onde aguardará a sequência do processo.