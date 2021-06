Acusado vai a delegacia saber motivo da procura e acaba preso

Manoel Francisco dos Santos, 54 anos, acabou preso na tarde desta terça-feira (22) pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) por um homicídio ocorrido em 17/12/2019 em Rondonópolis – MT.

Ele estava morando no bairro Ezequiel Ramin, em Rondonópolis, e foi até à delegacia para saber o motivo da polícia ter ido até a casa dele . Na DHPP, ele foi informado que havia um mandado de prisão em aberto.

O CASO

O crime aconteceu em um bar do bairro Ezequiel Ramin por volta das 14h, a vítima identificada sendo Rodrigo da Silva Brito foi assassinado com sete golpes de faca na região do tórax após uma discussão.