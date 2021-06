Adolescente fica ferido após bater em traseira de moto no Sagrada Família

Um adolesceste de 16 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo duas motos no cruzamento da Avenida Valter Farias Ribeiro com a Rua A-159, no Bairro Sagrada Família, neste sábado (26), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, um jovem de 23 anos seguia em uma moto YBR e o adolescente em uma moto Titan no mesmo sentido, quando o jovem sinalizou que ia entrar na esquerda e o adolescente acabou batendo na traseira da YBR.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou o menor, que teve fraturas no pé até o Hospital Regional.

O jovem que estava na YBR recusou atendimento médico.