Adolescente fica ferido após invadir preferencial e bater em carro

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após bater a moto em um carro no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Venceslau Braz, no Jardim Guanabara, na manhã desta sexta-feira (4), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações colhidas no local do acidente, o motorista de um carro Siena descia pela Rua 13 de Maio quando foi surpreendido pelo adolescente que estava em uma moto Titan e seguia pela Rua Venceslau Braz.

Testemunhas afirmam que o adolescente não respeitou a placa de sinalização, invadiu a preferencial e bateu no carro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o adolescente que foi encaminhado para uma unidade hospitalar com fraturas e escoriações pelo corpo.

A médica do SAMU disse que a vítima estava em visível estado de embriaguez.